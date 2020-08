Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand - Rauchgasvergiftung erlitten

Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 03.00 Uhr bemerkte ein 26-Jähriger Brandgeruch aus dem Keller seines Wohnhauses im Fernbreitenbacher Weg. Offenbar war dort eine Matratze in Brand geraten. Beim Versuch, den Brand selbstständig zu löschen, erlitten der Kellerinhaber sowie seine 26-jährige Begleiterin eine Rauschgasvergiftung. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (fr)

