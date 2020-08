Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Straße 'Am Wiegwasser'. Dabei wurde ein Opel Corsa beschädigt, der im Bereich eines Garagenkomplexes abgeparkt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss mit dem abgestellten Fahrzeug kollidiert sein und hat den Unfallort verlassen, ohne sich beim Besitzer des beschädigten Autos oder der Polizei zu melden. Am Pkw Opel ist ein Heckschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise zu Unfallhergang und -verursacher nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0177672/2020 entgegen. (thn)

