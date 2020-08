Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend (01.08.2020) kommt es im Bereich der Mittelfeldstraße in Ilmenau zu einer körperlichen Auseinandersetzung wischen einem 16jährigen Deutschen und einem 24jährigen Deutschen. Der 16jährige Jugendliche musste mit entsprechenden Gesichtsverletzungen in einem Krankenhaus verbleiben. Die PI Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen zum Sachverhalt übernommen. (TB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell