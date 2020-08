Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendeter Pkw aus Rheinland-Pfalz aufgefunden - Zeugenaufruf

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 01.08.2020, 20:30 Uhr bis Sonntag, 02.08.2020, 11:45 Uhr wurde in der Ortslage Marlishausen, Nahe dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ein alter schwarzer Pkw Skoda Octavia Kombi abgestellt. Nach polizeilichen Ermittlungen wurde das Fahrzeug am 27.07.2020 im Bereich Münchweiler (Rheinland-Pfalz) durch bislang unbekannte Täter entwendet und nach einem technischen Defekt am benannten Ort zurück gelassen. Durch den Skoda könnte im Bereich der Ortslage Marlishausen weiterhin eine Ölspur verursacht worden sein.

Möglicherweise stellt die Feststellung des Pkw einen Zusammenhang zum entwendeten Pkw Audi A3 (OTS Meldung von 12:00 Uhr) aus Marlishausen dar.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 03677 601 124) zum o.g. Pkw Skoda Octavia unter der Angabe der Bezugsnummer 20295177. (TB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell