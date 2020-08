Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut ein Zigarettenautomat gestohlen

Gräfentonna - Landkreis Gotha (ots)

Dreiste Diebe entwendeten am frühen Sonntagmorgen in der Kirchstraße einen Zigarettenautomaten inklusive der Verankerung. Hierzu nutzten sie ein Seil und zogen den Zigarettenautomaten komplett mit einem Pkw weg. Hierbei blieb der Zigarettenautomat an der Hauswand der Kirche hängen und verursachte noch zusätzlich Sachschaden. Nach etwa 100m wurde das Beutegut in einen weiteren Pkw mit Anhänger verladen. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Besorgte Anwohner alarmierten sofort die Polizei, die Polizeibeamten trafen wenig später am Ereignisort ein.(ck)

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 03621-781124

Bezug: 0177421/2020

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell