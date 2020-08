Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 26.07.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 09:00 Uhr stellte ein 60jähriger Audi Q5 Fahrer seinen Pkw auf einem Mietparkplatz im Bereich Am Dornheimer Berg in Arnstadt ab. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug kam es zu einer Beschädigung am linken hinteren Stoßfänger des blauen Audi im Wert von ca. 3.500 Euro. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Referenznummer 0177064 entgegen. (TB)

