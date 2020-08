Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolglose Zigarettendiebe gestellt

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der frühen Sonntag Nacht, gegen 02:00 Uhr beobachten aufmerksame Bürger zwei Personen an einem Zigarettenautomaten in der Alte Hausener Straße in Marlishausen. Die beiden Personen versuchten den Automat gewaltsam zu öffnen. Der Automat hielt stand und es entstand geringer Sachschaden i.H.v. ca. 50 Euro. Durch den schnellen Einsatz von Polizeikräften konnten ein 17jähriger Deutscher und eine 15jährige Deutsche im Nahbereich festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Pärchen an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben und eine Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Automaten gefertigt. (TB)

