Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spiegelklatscher mit anschließender Flucht

Georgenthal K 26 - Landkreis Gotha (ots)

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich am Samstag auf der K26 ein Verkehrsunfall. Der Unfallort befand sich kurz nach dem Ortsausgang Georgenthal in Fahrtrichtung Schönau vor dem Walde. In einer Rechtskurve kam dem unfallgeschädigten VW Fahrer ein hellgrauer unbekannter Pkw entgegen. Dabei hatte der unbekannte Fahrzeugführer die Mittellienie überfahren und war teilweise in den Gegenverkehr geraten. Hierbei stießen beide Seitenspiegel aneinander. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Georgenthal. Es entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden von etwa 500 Euro.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um sachdienliche Hinweise unter 03621-781124

Bezug 0177000/2020

