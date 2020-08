Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Mittag (01.08.2020) befuhr ein 59jähriger Radfahrer gegen 12:30 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Ilmenau in Richtung Manebach. Kurz vor dem Ortseingang von Manebach stürzte dieser ohne Fremdeinwirkung. Nach Zeugenaussagen sei er zuvor starke Schlangenlinien gefahren. Der Grund für das Dilemma wurde schnell klar, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Im Rahmen der Behandlung, seiner glücklicherweise nur leichten Verletzungen, in einem Krankenhaus, wurde gleich eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen. (TB)

