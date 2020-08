Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Unterpörlitz (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.07.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2020, 10:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Antoniusstraße in Unterpörlitz zu gelangen. An der Eingangstür wurde durch Hebelspuren ein Schaden i.H.v. ca. 100 Euro verursacht, ins Gebäude gelangte man glücklicherweise nicht. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Bezugsnummer 0177090 entgegen. (TB)

