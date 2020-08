Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandgeschehen ausgelöst

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Ein übereifriger Gartenbesitzer versuchte am Samstag gegen 11:00 Uhr mit einem Gasbrenner das Unkraut an seinem Holzschuppen zu entfernen. Die Idee war jedoch nicht sehr gut, aufgrund der anhaltenden Trockenheit und den hochsommerlichen Temperaturen setzte der 69jährige Mann dabei seinen Holzschuppen in Brand. Mit sehr viel Glück und Dank dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Fachwerkhaus in der Unteren Bachstraße verhindert werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.(ck)

