Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Prügelei inmitten einer Drogerie

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Freitag kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Rangelei zwischen 2 Frauen aus Gotha. Hierbei griff die 23jährige Täterin die 28jährige Geschädigte unvermittelt an. Sie schlug die Geschädigte, zog ihr an den Haaren und kratzte sie. In der Folge wurde die leicht Verletzte in ein Warenregal gestoßen. Anschließend flüchtete die Täterin aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Beide Beteiligte kennen sich, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die bekannte Täterin eingeleitet werden konnte.(ck)

