Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer nach Flucht gestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag (01.08.2020) sollte gegen 00:25 Uhr ein Radfahrer im Bereich Eichfelder Weg in Arnstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 40jährige Deutsche flüchtete zunächst in ein angrenzendes Waldstück. Hier konnte dieser versteckt in einem Busch durch die Beamten aufgefunden werden. Der Grund der Flucht wurde schnell klar, ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,86 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (TB)

