Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag (31.07.2020, 16:05 Uhr) beabsichtigt eine 34jährige Transporterfahrerin in die Einfahrt eines Einkausmarktes der Alfred-Ley-Straße in Arnstadt abzubiegen. Dabei übersieht sie einen ihr entgegenkommenden 34jährigen Simson-/AWO-Fahrer und es kommt zu Kollision. Der Fahrer des historischen Kraftrades wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Transporterfahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. (TB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell