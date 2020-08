Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel bei Personenkontrolle beschlagnahmt

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend (31.07.2020) wurden gegen 22:15 Uhr an einem Spielplatz Nahe der Hans-Weihrach-Straße in Ilmenau zwei junge Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei einem 20jährigen (irakisch) wurde eine geringe Menge chemisches Betäubungsmittel und bei seinem 24jährigen Begleiter (eritreisch) eine geringe Menge Marihuana festgestellt und beschlagnahmt. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. (TB)

