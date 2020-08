Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht mit Pkw und weiteren Betäubungsmitteln unterwegs

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend (31.07.2020) wurde gegen 21:10 Uhr ein 26jähriger Honda-Fahrer im Bereich der Friedensallee in Ichtershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum chemischer Betäubungsmittel. Zudem wurden bei dem jungen Deutschen ca. 6 Gramm Marihuana am Körper aufgefunden. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte eine Durchsuchung seiner Wohnung, wobei weitere geringe Mengen Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt wurden. Es erfolgte Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss berauschender Mittel.(TB)

