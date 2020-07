Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz in Arnstadt

Arnstadt (ots)

Gestern kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Arnstadt. Zeugen meldeten der Polizei einen augenscheinlich alkoholisierten Pkw-Fahrer. In der Friedrichstraße konnte der Pkw durch Einsatzkräfte festgestellt werden. Der Fahrzeugführer hielt sich nach dem Erkenntnisstand der Beamten in seiner Wohnung auf. Angaben in polizeiinternen Informationssystemen zufolge, war nicht auszuschließen, dass sich in der Wohnung des Mannes Waffen befinden. Der 63-Jährige konnte im Rahmen der Maßnahmen angetroffen werden. Ein Atemalkoltest war positiv. Die dort befindlichen Waffen wurden zunächst zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell