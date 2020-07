Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern Abend, gegen 21.30 Uhr, eine Warnbarke, die in der Gehrener Straße vor einem Wohnhaus stand. Es entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Der Verursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug wahrscheinlich um einen Mercedes-Pkw gehandelt hat. Wer hat in der vergangenen Nacht oder heute einen frisch beschädigten Mercedes wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0175973/2020 entgegen. (mwi)

