Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beratungstag der Interventionsstelle "Hanna" und Polizei

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 04.08.2020 findet in der Polizeistation Arnstadt, Mühlweg 1a, in dem Zeitraum von 10.00 bis 13.00 Uhr, wieder die persönliche Beratung für Betroffene und Angehörige von Häuslicher Gewalt und Stalking statt. Für die Inanspruchnahme des Angebotes bedarf es keiner Anmeldung. Jede Frau und jeder Mann kann sich in dem o.g. Zeitraum in der Polizeistation Arnstadt melden. (mwi)

