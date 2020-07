Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach geschädigten Fahrzeughalter

Eisenach (ots)

Eine 69-Jähriger fuhr am 24.07.2020, vormittags, mit ihrem Pkw im 'Parkhaus Am Markt' in der Straße 'Hinter der Mauer'. Sie stieß gegen einen dort parkenden weißen Pkw und verursachte wahrscheinlich einen Schaden. Anschließend begab sie sich zu einer Polizeidienststelle und meldete den Unfall. Der geschädigte Pkw und damit auch der oder die Halterin konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Eisenach bitte, dass sich der Halter des geschädigten weißen Pkw unter der Telefonnummer 03691- 261124 und der Bezugsnummer 0170483/2020 meldet. (mwi)

