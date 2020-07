Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall an der Clemenskapelle - eine Leichtverletzte

Eisenach (ots)

Ein 40-Jähriger befuhr heute Morgen, gegen 07.40 Uhr, mit seinem Lkw die Clemensstraße, in Richtung Altstadtstraße. Dahinter fuhr eine 31-Jährige mit ihrem BMW. Beide Fahrzeugführer wollten vor der Clemenskapelle nach links in Richtung Langensalzaer Straße abbiegen. Sie ordneten sich auf der entsprechenden Abbiegespur ein und mussten verkehrsbedingt anhalten. Der LKW-Fahrer beabsichtigte in der Folge die Fahrspur nach rechts zu wechseln und setzte sein Fahrzeug zurück. Dabei übersah er den dahinter befindlichen BMW und kollidierte mit diesem. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige blieb unverletzt. An Lkw entstand kein Schaden. Der Schaden am BMW konnte noch nicht beziffert werden. (mwi)

