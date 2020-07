Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 50-Jähriger befuhr gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, mit seiner Suzuki die K 4 aus Richtung Gügleben kommend. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam auf einem angrenzenden Feld zu Fall. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die K 4 war über eine Stunde voll gesperrt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell