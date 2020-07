Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Radfahrern

Ilmenau (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr gestern, gegen 18.15 Uhr, mit seinem Fahrrad einen Radweg am Ilmufer, in Richtung der Oehrenstöcker Straße. Ein 57-Jähriger befuhr den Radweg mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 57-Jährige aufgrund des Gegenverkehrs weit rechts gefahren. Der 21-Jährige sei durch die Sonne geblendet worden und kollidierte mit dem 57-Jährigen, der stürzte und sich leicht verletzte. Beide Fahrräder blieben unbeschädigt. (mwi)

