Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gotha (ots)

Ein 18-Jähriger soll gestern, gegen 17.55 Uhr, in einer Parkanlage am Philosophenweg mehrfach verfassungsfeindliche Parolen geäußert haben. Er befand sich in einer Gruppe von ca. 15 Personen. Ein 16-Jähriger, auch in der Gruppe, soll einen unbekannten Passanten ebenfalls mit verfassungsfeindlichen Parolen beschimpft haben. Die Polizei konnte Teile der Gruppe kontrollieren. Auch vor den Beamten hielten die Äußerungen des 18-Jährigen an. Er wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung eingeleitet. (mwi)

