Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Zigarettenautomaten beschädigt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 15.07.2020 bis 29.07.2020 zwei Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Automat befand sich in der Weimarer Straße, der anderer am Max-Planck-Ring. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0174596/2020 entgegengenommen. (mwi)

