Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gestohlen und liegengelassen - Zeugen gesucht

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte entwendeten am 26.07.2020, zwischen 12.30 Uhr und 23.30 Uhr, ein schwarzes Honda-Motorrad, welches auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Kulturhaus in der Hauptstraße abgestellt war. Das Kraftrad wurde im Rahmen der Ermittlungen durch Polizeibeamte in der unmittelbare Umgebung, an einem Fußweg liegend, aufgefunden. Mutmaßlich wurde das Zweirad durch den oder die Täter dort hin geschoben. Die Unbekannten beschädigten das Zweirad und entwendeten einen Helm, welcher in einem Transportkoffer am Fahrzeug untergebracht war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Helm hat einen Wert von ca. 100 Euro. Wer hat in der betreffenden Zeit Personen eine Motorrad schieben gesehen? Wer kann Informationen zum Verbleib des gestohlenen Helms geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0174936/2020 entgegen. (mwi)

