Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: VW-Fahrer klemmt Frau ein

Ilmenau (ots)

Ein 80-Jähriger wollte heute Vormittag, gegen 10.00 Uhr, mit seinem VW unter seinem Doppel-Carport in der Straße 'Hangberg' einparken. Nach aktuellem Erkenntnisstand habe der VW-Fahrer das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Er stieß gegen einen anderen dort links parkenden Pkw und beschädigte diesen. In der Folge kollidierte der 80-Jährige mit einer 79-Jährigen, die sich im Carport befand, und klemmte diese an der Rückwand ein. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. (mwi)

