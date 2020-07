Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renault brennt vollständig aus

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 41-Jähriger befuhr gestern, gegen 23.20 Uhr, mit seinem Renault die Plauesche Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt der Motor ausgegangen und Qualm aus dem Motorraum entstanden. Kurz nachdem der Fahrer und sein Beifahrer das Fahrzeug verließen, brannte es aus dem Motorraum heraus. Das Fahrzeug fing in der Folge vollständig Feuer und brannte komplett aus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Am Renault entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. An der Asphaltdecke der Fahrbahn entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mwi)

