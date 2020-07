Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 24.07.2020, 21.00 Uhr, bis zum 27.07.2020, 09.30 Uhr, zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Straße 'Am Rotberg' auf. Nach aktuellem Erkenntnisstand entwendeten der oder die Täter ein Fahrrad im Wert von ca. 1.500 Euro, sowie Werkzeugkästen und eine Nebelmaschine, beides zusammen im Wert von ca. 1.600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Täter oder dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0172507/2020 entgegengenommen. (mwi)

