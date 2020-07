Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit schwer verletztem Mopedfahrer

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 42-Jährige befuhr gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, mit seinem Simson-Moped die Gothaer Straße, in Richtung Pferdingsleben. Vor ihm fuhr ein 27-jähriger Transporter-Fahrer, der sein Fahrzeug an der dortigen Baustelle verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Moped-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Durch die Kollision wurde der 42-Jährige schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 27-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

