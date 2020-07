Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin mit Kind durch Unfall verletzt

Gotha (ots)

Eine 37-Jährige befuhr gestern Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Gleichenstraße, in Richtung Weimarer Straße. Als Sozius befand sich ein einjähriges Kleinkind mit auf dem Fahrrad. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinen Toyota aus einem Grundstücksausfahrt und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zur Kollision. Sowohl die 37-Jährige als auch das Kind wurden leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58-Jährige blieb unverletzt. (mwi)

