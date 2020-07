Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Verkehrsmanöver - Zeugen gesucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 77-Jähriger befuhr gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, mit seinem Peugeot in einer Kolonne die L 1016 aus Richtung Eisenach. Weiter hinten in der Kolonne fuhr ein 26-Jähriger mit seinem MAN-Transporter, der in der Folge mehrere Fahrzeuge vor ihm überholte. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 77-Jährige den Transporter nicht überholen lassen und soll diesen ausgebremst haben. In der Ortslage Mihla wollte der 26-Jährige den 77-Jährigen zur Rede stellen, sei ausgestiegen und habe sich zum Peugeot begeben. Der 77-Jährige sei daraufhin losgefahren und über den Fuß des Transporter-Fahrers gerollt. Dieser wurde leicht verletzt. Der Peugeot-Fahrer habe sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Der Transporter-Fahrer habe die Verfolgung aufgenommen und den Peugeot am Abzweig nach Ebenshausen zum Anhalten gezwungen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691- 261124 und der Bezugsnummer 0172601/2020 entgegengenommen. (mwi)

