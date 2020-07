Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter kollidiert mit Brücke

Kälberfeld (Wartburgkreis) (ots)

Ein 51-Jähriger befuhr am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, mit seinem Ford-Transporter die L 3007 aus Richtung Sättelstädt kommend. In einer Linkskurve kam der Transporter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet mit der rechten Fahrzeugseite auf die Leitplanke und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Personen werden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Ford, an elf Leitplanken und der Brücke in noch nicht bezifferter Höhe. Die Straße war für 1,5 Stunden voll gesperrt. (mwi)

