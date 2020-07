Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Gotha (ots)

Ein 23-jähriger Taxi-Fahrer geriet am letzten Freitag, gegen 13.00 Uhr, auf dem Tankstellen-Gelände in der Enckestraße in einen verbalen Streit mit zwei Bauarbeitern (m/42,54). Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die drei Personen gestoßen. Der Taxifahrer habe daraufhin ein Tierabwehrspray gegen die beiden Männer eingesetzt und verletzte diese. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen den Taxifahrer und die Bauarbeiter eingeleitet. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell