Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Hörselberg-Hainich/Behringen (ots)

Im Zeitraum von Freitag 22.00 Uhr bis Samstag 11.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Behringen ein Fahrrad entwendet. Dieses war auf einem Träger an einem Pkw befestigt, der auf einem Hotelparkplatz stand. Es handelt sich um ein auffällig rotes Mountainbike der Marke Porsche im wert von ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell