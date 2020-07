Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schranke beschädigt

Eisenach (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 24. zum 25.07.2020 die Schranke einer Grundstückszufahrt in der Amrastraße in Eisenach. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter Tel. 03691-2610 zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell