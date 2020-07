Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ifta (ots)

Am Samstag gegen 15.15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 7 ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Richtung Ifta kommend in Richtung Rittmanshausen. In einer Rechtskurve geriet er mit seiner BMW ins Schleudern, stürzte und rutschte gegen einen entgegenkommenden Audi. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die 43-jährige Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 18.000 Euro. Die B7 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (tr)

