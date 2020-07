Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken zur Party gefahren

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 17:30 Uhr meldete am Samstag eine Zeugin einen Pkw Kia, welcher auf der B176 Schlangenlinien fuhr und fasst in den Straßengraben abkam. Die Zeugin informierte sofort über Notruf die Polizei, folgte dem Fahrzeug bis in die Ortslage Dachwig und meldete dessen Abstellort. Dadurch konnte der Fahrer zeitnah vor Ort auf einer Feierlichkeit ermittelt und festgestellt werden. Der 59-jährige war mit 1,25 Promille absolut fahruntüchtig, gab aber an erst nach Eintreffen auf der Feier getrunken und diesen hohen Alkoholwert erreicht zu haben. Zur Nachweisführung erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus und nach Information der Staatsanwaltschaft wurde zudem der Führerschein sofort vor Ort eingezogen. (ms)

