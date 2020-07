Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Freitag, um 19:30 Uhr wird ein Zeuge in der Teichgasse in Friedrichroda durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam und sieht noch einen Hyundai in Richtung Engelsbacher Straße flüchten. Dieser hatte zuvor einen blauen VW gerammt, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war. Das flüchtige Fahrzeug sollte frische Unfallschäden auf der Beifahrerseite vorn aufweisen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Bezugsnummer 170721 bei der Polizei in Gotha unter 03621/78-1125 zu melden. (ms)

