Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad und Schuhe gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich vermutlich in der vergangenen Nacht Zutritt zum Hausflur und Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'An der Weisse'. Der oder die Täter brachen das Schloss eines Fahrrads auf, welches gesichert im Hinterhof stand. Es wurde ein weiß-blaues Mountainbike der Marke 'Giant', im Wert von ca. 180 Euro entwendet. Aus dem Hausflur wurde ein Paar getragene rote Sportschuhe der Marke 'New Balance', Größe 43, im geringfügigen Wert gestohlen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0170328/2020 entgegen. (mwi)

