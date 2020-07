Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zaun in Gartenanlage beschädigt - Zeugenaufruf

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte beschädigten am 22.07.2020, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 21.00 Uhr, einen Zaun in einer Gartenanlage in der Auenstraße. Der oder die Täter brachen einen Betonpfeiler des Zauns ab und beschädigten acht Felder des Maschendrahtzaunes. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0169731/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell