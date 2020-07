Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Arbeitsunfall

Gotha (ots)

Ein 37-jähriger Mitarbeiter einer Firma in der Mühlhäuser Straße wurde aus bislang unbekanntem Grund bei Arbeiten an einer Großmaschine eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt und verstarb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mwi)

