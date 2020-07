Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 21.07.2020, 15.00 Uhr, bis 22.07.2020, 17.00 Uhr, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Ledermarkt ein. Der oder die Täter entwendeten eine schwarzen Flachbildfernseher der Marke 'Samsung' und einen Kindersitz der Marke 'Britax Römer', im Gesamtwert von ca. 700 Euro. Wer hat in der betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben? (Telefonnummer 03677 - 601124, Bezugsnummer 0168645/2020) (mwi)

