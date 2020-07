Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gestern, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr, einen schwarzen BMW X3, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Wollmarkt stand. Die oder der Täter entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. An dem BMW entstand auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und Informationen zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0168155/2020 entgegengenommen. (mwi)

