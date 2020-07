Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt - Motorradfahrerin schwer verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 31-Jähriger befuhr in der vergangenen Nacht, gegen 22.40 Uhr, mit seinem Renault die Thöreyer Straße, in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr mit der Ichtershäuser Straße fuhr der Renault-Fahrer ein und missachtete die Vorfahrt einer 17-Jährigen, die den Verkehrskreisel bereits mit ihrem Leichtkraftrad befuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 17-Jährige schwer verletzt wurde. Sie musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

