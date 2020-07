Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Zwischendecke

Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Mittag kam es in der Rennsteigstraße in einem Einfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand in einer Zwischendecke. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Haus blieb bewohnbar. (mwi)

