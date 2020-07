Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall am 'Dreiherrenstein'

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr gestern mit seinem VW die L 1137 in Richtung Ilmenau. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die K 56 in Richtung Neustadt am Rennsteig. An der Einmündung der K 56 und der L 1137 am 'Dreiherrenstein' missachtete der 44-Jährige die Vorfahrt des in Richtung Allzunah abbiegenden 45-Jährigen. Es kam zur Kollision. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 11.500 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell