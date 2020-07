Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung vor Einkaufsmarkt

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 39-Jähriger und ein 64-Jähriger gerieten gestern Abend gegen 21.00 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Straße des Friedens in Streit. In dessen Verlauf soll der 39-Jährige gegen den 64-Jährigen getreten und der 64-Jährige den 39-Jährigen geschubst und zu Fall gebracht haben. Durch den Tritt als auch den Sturz wurden beide Männer leicht verletzt. Ein hinzukommender 34-Jähriger soll eine Bierflasche in Richtung des 39-Jährigen geworfen, ihn aber verfehlt haben. Ein Atemalkoholtest mit dem 34-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille, der 64-Jährige war nicht alkoholisiert. Der 39-Jährige verweigerte einen Test. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. (mwi)

