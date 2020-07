Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung im Grabental

Eisenach (ots)

Ein 27-Jähriger und ein 17-Jähriger (beide deutsch) liefen am 21.07.2020, gegen 01.30 Uhr, durch die Straße 'Grabental' und schrien laut umher. Die beiden Männer beleidigten die auf Streife befindlichen Beamten der Eisenacher Polizei mit entsprechenden Gesten. Während der Kontrolle beleidigten die beiden Täter die Polizisten weiter verbal und schlugen in der Folge nach ihnen. Durch Ausweichen konnten Treffer verhindert werden. Beide Täter wurden durch Anwendung unmittelbaren Zwangs fixiert. Atemalkoholtests ergaben Werte von 2,1 Promille beim 27-Jährigen und über 0,7 Promille beim 17-Jährigen. Ein Drogenvortest bei dem älteren der beiden Täter verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Beide Personen verweigerten die Angabe ihrer Personalien. Nachdem diese ermittelt werden konnten, wurde der 17-Jährige an die Eltern übergeben. Der 27-Jährige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen die beiden Täter wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell