Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ungebetener Gast

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 23-Jähiger verschaffte sich gestern unberechtigt Zutritt zu einem Gartengrundstück in einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße. Er trank zwei Flaschen Bier und schlief dann auf einer Bank im Garten ein. Der Garteninhaber traf den 23-Jährigen am frühen Abend schlafend in seinem Garten an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell